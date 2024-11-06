بالكاجوال المميز.. يارا السكري تبرز تلفت الأنظار بجمالها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري الجمهور بإطلالتها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الجمال، فكانت ترتدي توب ضيق باللون البيج الفاتح بأكمام قصيرة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، تاركةً شعرها منسدلاً على كتفيها.



وكانت نشرت يارا السكري مجموعة من الصور، وظهرت بلوك رائع من إحدى القرى الإسبانية خلال زيارتها إلى هناك، إذ كانت ترتدي اللباس الإسباني التقليدي وهو فستان طويل وواسع عند الطرف، زاهي الألوان و مزين بالرسومات والورود ، بالإضافة إلى الورد على الرأس بشكل مميز.

