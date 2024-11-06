مواقف لشخصيات لبنانية بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية

أطلق عدد من المسؤولين والشخصيات اللبنانية مواقف بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، والتي يُنتظر الإعلان الرسمي عن نتائجها النهائية.

بدوره، قال رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في تصريح: "تهانينا لدونالد ترامب. فوز مستحق، آمل أن يفتح أبوابا جديدة وأفضل لأميركا، للعالم ولبلدي".

ولفت وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، إلى "أنني قلتها لدونالد ترامب منذ 8 سنوات، عام 2016... ألف مبروك لأميركا لك ولعائلتك. وأقولها من جديد سنة 2024، ألف مبروك لأميركا لك ولعائلتك وللبنان، هذه العودة التاريخية إلى البيت الأبيض، نتمنى كل التوفيق للرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتطلع إلى العمل الوثيق معه لإنقاذ لبنان وإعادة بنائه وبناء اقتصاده".

من جانبه، ذكر النائب إيهاب مطر أنه "مبروك لدونالد ترامب الفوز الإنتخابي التاريخي، الذي أعاده الى البيت الأبيض مع تفويض واسع للحزب الجمهوري الذي أمسك بمجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ) ما سيمنح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة سلطة شبه كاملة لفرض خياراته السياسية والاقتصادية، التي يبدو أن الناخبين الأميركيين، الذين جربوه قبلا، فضلوها على الخيار الذي مثلته كامالا هاريس. يبقى على العالم أن يبدأ بالتكيف مع ترامب – 2، بأمل أن يكون لبلدنا ومنطقتنا خير في ما سيأتي".