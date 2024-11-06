جورج خباز يحتفل بعيد ميلاده وهـ ـذه أمنيته في ظل الأوضاع الصعبة

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الممثل والكاتب اللبناني جورج خباز، بعيد ميلاده أمس، عبر حسابه الرسمي.

وشارك جورج متابعيه عبر صفحته على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة له، احتفالا بهذه المناسبة، وأرفقها بتعليق شكر في كل من عايده كما تمنى الخير والسلام لوطنه لبنان خصوصا في ظل ما يعيشه الوطن مؤخرا من دمار جراء الحر ب القائمة فيه.

وكتب جورج خباز في تعليقه: "شكرا لكافة أمنياتكم، وأتمنى أن نحتفل معًا في أيام أفضل…"، وأضاف: "جايي الإيام".

وتفاعل المتابعون مع منشور جورج، وحرصوا على توجيه التهاني له بهذه المناسبة.