الامارات | كريسبو يبرر الخسارة الثقيلة من النصر السعودي.. "الحال طبيعي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برر مدرب فريق العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو الخسارة الثقيلة بنتيجة 1-5 التي تلقاها "الزعيم" أمام مضيفه النصر السعودي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم (النخبة) بأنها طبيعية وأن إدارة النادي تعرف الخلل.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: "الحال طبيعي، والإدارة تعرف الخلل، وما حدث الموسم الماضي كان معجزة" وأضاف "النصر كان الفريق الأفضل، واستحق الفوز".

وأشار الأرجنتيني إلى أن الاتجاه هو كان بناء فريق للمنافسة المحلية، وقال: "العين بُني للتنافس محليًا، لكن الأمور لم تسر بصورة جيدة، ونحاول المنافسة آسيويًا، الموسم الماضي هزمنا النصر والهلال، ومن المستحيل الفوز بكل مباراة".

وتحوم الشكوك حول استمرارية المدرب الارجنتيني في ظل حالة الاستياء الجماهيرية عليه خصوصاً أن النتائج التي حققها منذ بداية الموسم لا تشفع له بالبقاء في منصبه.

وتمثل الخسارة بخماسية استمرارية للنتائج الكبيرة التي تلقاها الفريق في الفترة الماضية مع كريسبو، تتقدمها الخسارة من الهلال السعودي 4-5 والغرافة القطري 2-4 في البطولة الآسيوية، وأمام الأهلي المصري صفر-3 في كأس القارات.