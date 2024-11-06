شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح جديدة لتكملة الموسم الرابع من مسلسل Outer Banks.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المنصة الأمريكية نيتفلكس، مقطع فيديو ترويجي جديد للجزء الثاني من الموسم الرابع لمسلسل Outer Banks، الذى يمتلك شعبية كبيرة عبر المنصة، لتعلن عن وصول التكملة لعرضها يوم 7 نوفمبر الجارى.

وكان قد حصل الموسم الثانى والثالث من مسلسل Outer Banks على تقييم متوسط وصل إلى 83% من قبل 6 نقاد عالميين، و73% من قِبَل 247 مشاهدا، وذلك من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح حلقات الموسم الثانى من Outer Banks في 30 يوليو من العام الماضى 2021، وتكون من 10 حلقات طرحت دفعة واحدة.

وكان المؤلف الأمريكى جوناس بات، كاتب مسلسل Outer Banks، قد صرح بأنه لديه خططا لأكثر من أربع أو خمس مواسم من العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، حيث قال بات: "منذ أن بدأنا العمل على Outer Banks، توقعنا أن العمل سيستمر لأكثر من أربع مواسم، قبل طرح الموسم الأول من العمل، طلبت مننا نيتفلكس العمل على الموسم الثانى".