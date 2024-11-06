الامارات | زوجة لاعب ريال مدريد تهاجم أنشيلوتي.. "سأدخل السجن إذا تكلمت!"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شنت مينا بونينو زوجة الأوروغواياني فيدي فالفيردي نجم ريال مدريد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد قراراته الفنية التي أسهمت من وجهة نظرها في خسارة الفريق الملكي 1-3 على استاد "سانتياغو برنابيو"، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقالت زوجة فالفيردي على حسابها في "إكس"، بعدما استبدل أنشيلوتي اللاعب بين الشوطين وأشرك الفرنسي كامافينغا بدلا منه: "لو قلت ما أفكر فيه سيزجون بي في السجن"، مضيفة: "متى سيفهمون مرة واحدة وإلى الأبد أنه ليس جناحا؟".

من جهته، رد أنشيلوتي بتصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "من الصعب إبداء رأي حول ما يكتبه الناس على وسائل التواصل الاجتماعي.. غيرت فالفيردي لأنه لم يكن في كامل لياقته، وكان يعاني من بعض المشكلات".

ويمر ريال مدريد بمرحلة عصيبة في الموسم بعدما سقط للمرة الثانية في أربع جولات بدوري الأبطال، وتعد الخسارة الثقيلة الثانية بعد الهزيمة المذلة أمام غريمه التقليدي برشلونة برباعية نظيفة في "الكلاسيكو" الأمر الذي يفتح الباب أمام إقالة أنشيلوتي حال استمرار النتائج السلبية والأداء المريب للفريق على الرغم من امتلاك النادي الملكي نجوماً كبار على شاكلة البرازيلي فينيسيوس والفرنسي كيليان مبابي.