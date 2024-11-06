شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عائدات عمليات الاكتتاب في دول الخليج خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، عن ارتفاع عائدات عمليات الاكتتاب في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2024، على الرغم من انخفاض عدد العمليات المكتملة مقارنة بالربع الثالث من العام 2023.
وجاء ارتفاع العائدات على خلفية عملية الاكتتاب الضخمة لشركة إن إم دي سي إنرجي جروب التي تركز على حلول الهندسة والمشتريات والتشييد، وهي أكبر عملية اكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري حتى الآن.
وواصلت الشركات التي نفذت عمليات اكتتابها هذا العام تحقيق أداء إيجابي في السوق الثانوية، إذ ارتفعت أسعار معظم الأسهم المطروحة في أكبر 10 اكتتابات عامة (حسب حجم الصفقة) عن سعر الطرح الأولي.
وقال محمد حسن، قائد قسم أسواق رأس المال في "بي دبليو سي الشرق الأوسط": "كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية، شهد الربع الثالث انخفاضاً نسبياً في دخول الشركات إلى السوق".
وأضاف: "منذ نهاية الربع الثالث، جاء إتمام أو الإعلان عن عدد من عمليات الاكتتاب في عدد من الدول الخليجية، بما في ذلك أكبر عملية اكتتاب في سلطنة عُمان لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ما يدعم التوقعات الإيجابية للفترة المتبقية من العام 2024".
وشهد الربع الثالث من العام أيضاً جمع 4,4 مليارات دولار من خلال السندات، بزيادة حوالي 30% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023. كما تم جمع 5,2 مليارات دولار من خلال الصكوك، وقد أُصدرت 88% من هذه الصكوك في بورصة قطر أو ناسداك دبي.
ومن الجدير بالذكر أن ما يقارب 65% من تلك السندات والصكوك صادرة عن حكومات خليجية.
وبالنظر للمرحلة القادمة، لا تزال التوقعات المستقبلية لسوق الاكتتابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية في ظل اعتزام عدد من الشركات في قطاعات متنوعة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في كل أنحاء المنطقة.
وجاء ارتفاع العائدات على خلفية عملية الاكتتاب الضخمة لشركة إن إم دي سي إنرجي جروب التي تركز على حلول الهندسة والمشتريات والتشييد، وهي أكبر عملية اكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري حتى الآن.
اكتتابات نموبلغت حصيلة هذه العملية 877 مليون دولار، وزاد عدد المكتتبين فيها عن المتوقع بشكل كبير. بينما كانت عمليات الاكتتاب الثلاث الأخرى المنفذة خلال هذا الربع من نصيب السوق السعودية الموازية "نمو".
وواصلت الشركات التي نفذت عمليات اكتتابها هذا العام تحقيق أداء إيجابي في السوق الثانوية، إذ ارتفعت أسعار معظم الأسهم المطروحة في أكبر 10 اكتتابات عامة (حسب حجم الصفقة) عن سعر الطرح الأولي.
وقال محمد حسن، قائد قسم أسواق رأس المال في "بي دبليو سي الشرق الأوسط": "كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية، شهد الربع الثالث انخفاضاً نسبياً في دخول الشركات إلى السوق".
وأضاف: "منذ نهاية الربع الثالث، جاء إتمام أو الإعلان عن عدد من عمليات الاكتتاب في عدد من الدول الخليجية، بما في ذلك أكبر عملية اكتتاب في سلطنة عُمان لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ما يدعم التوقعات الإيجابية للفترة المتبقية من العام 2024".
وشهد الربع الثالث من العام أيضاً جمع 4,4 مليارات دولار من خلال السندات، بزيادة حوالي 30% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023. كما تم جمع 5,2 مليارات دولار من خلال الصكوك، وقد أُصدرت 88% من هذه الصكوك في بورصة قطر أو ناسداك دبي.
ومن الجدير بالذكر أن ما يقارب 65% من تلك السندات والصكوك صادرة عن حكومات خليجية.
وبالنظر للمرحلة القادمة، لا تزال التوقعات المستقبلية لسوق الاكتتابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية في ظل اعتزام عدد من الشركات في قطاعات متنوعة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في كل أنحاء المنطقة.