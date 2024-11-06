"فوكس نيوز": نتوقع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

توقعت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

ويأتي ذلك بعد حسم ترامب ولاية جورجيا الرئيسية ووجود ترجيحات بفوزه بولاية بنسلفانيا.

وأظهرت آخر الأرقام حصول ترامب على 247 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 214 للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

في وقت سابق، كشف ‏مستشار حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب لشؤون الأميركيين العرب، في تصريح لشبكة سكاي نيوز عربية، أن "ترامب سيعلن فوزه بالانتخابات بعد قليل".

هذا، وسبق وأن توجه دونالد ترامب إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام مؤيديه.

وبدأ ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأميركية والكونغرس بعد إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من الولايات، وسط منافسة حامية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.