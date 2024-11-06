افاد مستشار في حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب لسكاي نيوز عربية، بأن "المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أبدت رغبتها في الاتصال بترامب لتهنئته".

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار في حملة ترامب لسكاي نيوز عربية: هاريس أبدت رغبتها في الاتصال بترامب لتهنئته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.