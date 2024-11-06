رئيس مجلس النواب الأميركي: رئيسنا المنتخب الآن هو دونالد ترامب

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، أن "رئيسنا المنتخب الآن هو دونالد ترامب".

وقال: "الجمهوريون على أهبة الاستعداد للتصرف فورا وفقا لأجندة ترامب: أميركا أولا".

وكانت قد توقعت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

ويأتي ذلك بعد حسم ترامب ولاية جورجيا الرئيسية ووجود ترجيحات بفوزه بولاية بنسلفانيا.

وأظهرت آخر الأرقام حصول ترامب على 248 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 214 للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

في وقت سابق، كشف ‏مستشار حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب لشؤون الأميركيين العرب، في تصريح لشبكة سكاي نيوز عربية، أن "ترامب سيعلن فوزه بالانتخابات بعد قليل".

هذا، وسبق وأن توجه دونالد ترامب إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام مؤيديه.