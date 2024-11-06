الامارات | مكتبة محمد بن راشد تنظّم فعاليات «قصة اتحاد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتزامن مع حملة «زايد وراشد»، نظّمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع مدارس خيرية ومؤسسات ذات نفع عام، سلسلة من الفعاليات الاحتفالية الوطنية بعنوان «قصة اتحاد» احتفاء بيوم العلم، وذلك في إطار رؤيتها واستراتيجيتها للحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز التراث والثقافة الإماراتية.

وافتتحت الفعاليات بتحية العلم، ثم عرض استعراضي لطالبات المرحلة الابتدائية من المدرسة الأهلية الخيرية للبنات، وإلقاء قصائد وطنية، إضافة إلى فقرة كورال أطفال، بالتعاون مع أوبرا أكاديمي. وقدّم الأطفال قصائد مغنّاة من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مثل: «حي بالشهامة» و«دارنا جنات مزروعة»، وعدد من الأغاني الوطنية المميزة.

وقدم ثمانية فنانين عالميين، بالتعاون مع «جاك آرت غاليري»، عرض رسم مباشراً، تضمن لوحات بورتريه للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، إضافة إلى العديد من الرموز الإماراتية ومن بينها الصقر وشجرة الغاف. كما شارك الطلبة الموهوبون من المدرسة الأهلية الخيرية في دبي، في عرض رسم مباشر تضمن مجموعة من اللوحات لموضوعات تراثية ووطنية، عكست اهتمام الطلبة بالثقافة الإماراتية وتعزيز الهوية الوطنية.

وبالتعاون مع «مؤسسة وطني الإمارات»، نظّمت مكتبة محمد بن راشد، مسابقة للأطفال بعنوان «كلنا فائزون»، التي هدفت إلى ترسيخ المعلومات الثقافية العامة حول دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلم الدولة، ضمن أجواء تنافسية مرِحة.

كما نظّمت مكتبة الأطفال، فعاليتين قصصيتين تضمّنتا سرد قصص عن عَلَم الإمارات وورشة تلوين العلم، على فترتين متباعدتين، صباحية ومسائية، وذلك لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الأطفال في احتفالات يوم العَلَم الإماراتي في مكتبة محمد بن راشد.

وعلى هامش الفعاليات، شارك زوّار مكتبة محمد بن راشد في تلوين علم دولة الإمارات العربية المتحدة ببصمات أصابعهم تعبيراً عن ولائهم. كما أقامت المكتبة معرضاً لأهمّ الكتب الوطنية حول المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، إضافةً إلى عدد من كتب الأطفال التي تتضمن موضوعات وطنية ملهمة.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة وتفاعلاً كبيراً من الحضور الذين عبّروا عن تقديرهم الجهود التي تبذلها مكتبة محمد بن راشد في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز من قيم الوحدة والهوية الوطنية.

وفي ختام الفعاليات، كرّمت مكتبة محمد بن راشد الضيوف المشاركين متمنية لهما دوام التوفيق والنجاح، مؤكدة التزامها تعزيز الهوية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية، من خلال تقديم برامج تعليمية وثقافية متميزة، تشمل ورش عمل وندوات تثقيفية تسهم في رفع مستوى الوعي بالتراث والثقافة الإماراتية، وتوفير بيئة ملهمة للزوار.