افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن قد تعمد إلى تصفية الحسابات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو فيما تبقى من ولايتها"، مشيرة الى أن "نتانياهو واثق بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب هو الخيار الصحيح بالنسبة لإسرائيل".

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: إدارة بايدن قد تعمد إلى تصفية الحسابات مع نتانياهو فيما تبقى من ولايتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.