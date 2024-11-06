نتانياهو: فوز ترامب نصر عظيم

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانيانو المرشح الجمهوري دونالد ترامب بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وقال: "عزيزي ترمب أهنئك بالفوز".

ورأى نتانياهو أن "فوز ترامب نصر عظيم"، مضيفًا "عودتك بداية جديدة".

في وقت سابق، أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، واصفا الفوز بأنه "تاريخي"، مشددا على "أننا سوف نصحح وضع حدودنا وقد صنعنا التاريخ وتخطينا عقبات كثيرة"، وذلك قبل الإعلان رسميًا عن فوزه رغم اتجاه النتيجة إلى ذلك.

وأوضح، في كلمة من مقر حملته في فلوريا، أن "هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلا له من قبل ونشكر الشعب الأميركي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا".

وقال ترامب: "لقد فزنا في الولايات المتأرجحة"، مضيفًا "فزنا بالتصويت الشعبي ونحو 315 صوتا في المجمع الانتخابي"، وأضاف "سأجعل أميركا عظيمة مجددًا".