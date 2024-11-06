كاتس هنأ ترامب: سنعزز معاً التحالف الأميركي الإسرائيلي ونقف بثبات لهزيمة محور الشر بقيادة إيران

هنأ وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس المرشح الاميركي الفائز بالانتخابات دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أنه "سنعزز معاً التحالف الأميركي الإسرائيلي ونعيد الأسرى ونقف بثبات لهزيمة محور الشر بقيادة إيران".

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