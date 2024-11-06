جي دي فانس: ترامب حقق أعظم عودة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة

اشار المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الى ان "المرشح الجمهوري لرئاسة اميركا دونالد ترامب حقق أعظم عودة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة".

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