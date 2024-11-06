ترامب يحصد 248 صوتا مقابل 214 لهاريس بالمجمع الانتخابي حتى الآن

أظهرت آخر أرقام الانتخابات الرئاسية الأميركية حصول المرشح الجمهوري على 248 صوتا مقابل 214 للمرشحة الديمقراطية في المجمع الانتخابي حتى الآن.
وكانت قد توقعت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
ويأتي ذلك بعد حسم ترامب ولاية جورجيا الرئيسية ووجود ترجيحات بفوزه بولاية بنسلفانيا.
في وقت سابق، كشف مستشار حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب لشؤون الأميركيين العرب، في تصريح لشبكة سكاي نيوز عربية، أن "ترامب سيعلن فوزه بالانتخابات بعد قليل".
هذا، وسبق وأن توجه دونالد ترامب إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام مؤيديه.
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