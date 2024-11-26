نوال الزغبي في أول رسالة بعد إنتهـ اء الحرب

ميرنا وليد - بيروت - تمنت الفنانة نوال الزغبي أن يعود لبنان كما كان بعد أن تم الإعلان عن إنتهـ اء الحـ رب التي كان يعيشها مؤخراً، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلقت الزغبي قائلة :"الحرب كلّفتنا كتير ! بتمنى نكون إيد وحدة وقلب واحد لنرجّع لبنان الحلو ونقدر نعيش بطمئنينة ومستقبل جميل … الله يرحم الشهداء ويكون بعون الناس اللي خسرت بيوتها وجنى وعمرها".

متابعو الزغبي إنهالوا بالتعليقات متمنين أن ينعم لبنان بالسلام دائماً ، وجاء فيها :"الله يرحم الشهداء و متل ماقلتي نبقى ايد وحدة وقلب واحد وكمان ما نسمح لحدا يفتن بين اللبنانيين"،"الله يحمي لبنان وشعبو ويحميلنا ياكي انتي وعيلتك يا حبيبة قلبي"، وغيرها.