شيرين عبد الوهاب تعود في أولى حفلاتها بعد الغياب .. وهذه رسالتها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن أولى حفلاتها بعد غيابها الأخير، مشيرة إلى أن الحفل سيكون في الكويت، موجهة رسالة إلى جمهورها هناك وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلقت عبد الوهاب قائلة :"انا فرحانة جدا وسعيدة،أن بعد الغيبة دي هعمل أول حفلاتي في الكويت عارفين يعني اية الكويت، يعني أحسن سميعه يعني حبايب قلبي اللي لهم أفضال كتير عليا جاية ليكم يا أحلي حاجة في حياتي".

يُذكر أن شيرين أطلقت مؤخراً ألبوماً جديداً يحتوي على 7 أغنيات، من بينها "بتمنى أنساك"، "قالك نسيني"، و"عسل حياتي"، والتي لاقت إعجاب جمهورها في الوطن العربي.