بالصورة - هيا مرعشلي تبرز جمال وجهها و انوثتها بهذه الإطلالة المميزة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي على متابعيها، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بلوك كاجوال مميز، غستعرضت من خلاله انوثتها و جمال وجهها ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها، ليتفاعل معها عدد كبير من الجمهور من خلال التعليقات.



وكانت ردت هيا مرعشلي على متابعة دعت عليها، وتمنت أن تحترق بسبب ملابسها، وذلك بعد نشر الممثلة اللبنانية صوراً لها بالكروب توب. وكتبت المتابعة: "الله ينتقم منك ويحرقك بالدنيا قبل الاخرة.. لك شوية وتنزعي حتى من تحت انتس ما عاد استحيتي؟؟؟ الله يمسخك ويبطش فيكي وتكوني عبرة لكل اللي متلك".

من ناحيتها شاركت هيا هذه الرسالة وكتبت ردها: "هل هذا نوع من أنواع الايمان والتعببر عن حب الله"، وتابعت في جملة أخرى: "ولا أنا من زمان مابستحي مافي شي جديد".

