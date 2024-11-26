بالصور- أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة المصرية أيتن عامر بيوم ميلادها على طريقتها الخاصة من خلال مجموعة صور شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان زهري رائع، و علق على منشورها بالقول: "في عيد ميلادي، أحتفل بالقوة التي وجدتها في نفسي والحب الذي تلقيته من من حولي.
عيد ميلاد سعيد لي! أتمنى أن أجد الفرح في الأشياء البسيطة والسلام في تعقيدات الحياة".
وكانت نشرت أيتن عامر منشوراً، أثارت فيه الجدل بحديثها عن "نكران العشرة والعيش والملح"، وكتبت: "ده أكيد كان عيش وبرسيم مستحيل يكون عيش وملح"، من دون أن تحدد من هو المقصود بالرسالة.
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