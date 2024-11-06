الامارات | 85 مشتركاً في مقابلات «المنكوس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، السبت والأحد المقبلين، مقابلات تجارب أداء المشتركين أمام لجنة تحكيم برنامج «المنكوس» بموسمه الرابع، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث.

وستشهد المقابلات منافسات بين 85 مشتركاً من ثماني دول لأداء لحن المنكوس، أحد ألحان وبحور الشعر النبطي. وسيقدم مؤدو لحن «المنكوس» روائعهم الفنية أمام لجنة تحكيم البرنامج، المكوّنة من شاعر النظم والمحاورة، محمد بن مشيط المري (الإمارات)، وعضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية (الكويت)، الدكتور حمود جلوي، وشاعر النظم والمحاورة، المنشد شايع فارس العيافي (السعودية)، وشاعر النظم والمحاورة، متعب بن حمد زايد المري (قطر).