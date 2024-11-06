الأمين العام للناتو هنأ ترامب: سيُبقي الحلف قويًا ونتطلع للعمل معه

هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته المرشح الجمهوري للرئاسة للأميركية دونالد ترامب بفوزه بالانتخابات، مؤكدا أنه سيُيقي الحلف "قويا".

وقال: "نتطلع للعمل مع ترامب لتعزيز السلام".

في وقت سابق، أعلن ترامب عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، واصفا الفوز بأنه "تاريخي"، وذلك قبل الإعلان رسميًا عن نتائج الانتخابات النهائية رغم اتجاه النتيجة إلى فوزه.

وأوضح، في كلمة من مقر حملته في فلوريا، أن "هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلا له من قبل ونشكر الشعب الأميركي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا".