ننتظر البلاغ.. شوبير يعلق تسريب حوار محمد عادل وميدو سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق أحمد شوبير مقدم البرامج ولاعب الأهلي الأسبق، على تسريب التفريغ الصوتي لمحمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى بالدوري المصري، مع حكم تقنية الفيديو "فار" ميدو سلامة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "بالنسبة لتسريب حديث محمد عادل وميدو سلامة، عادل قال إنه سيقاضي البرنامج الذي أذاع التسجيل الصوتي ونفى هذا الأمر وقال إنه سيقدم بلاغا إلى النائب العام، طالما هناك بلاغ ننتظر ما يتم في هذا البلاغ ونحن نثق في جهات التحقيق في مصر".

وشهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري، جدلا تحكيميا، بالتحديد لحظة احتساب ركلة جزاء لصالح ناصر منسي، سجل عبدالسعيد منها الهدف الثاني.



وعرض الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامجه "الكورة مع فايق" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر 2، مقطع صوتي للحوار الذي

دار بين محمد عادل ميدو سلامة، ويمكن الإطلاع على التفاصيل من هنا.

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