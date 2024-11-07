جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: اميركا تكثف جهودها لتسريع عملية الانتقال لصيغة تنمية موالية للغرب بأرمينيا

أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن "وزارة الخارجية الأميركية تكثف جهودها لتسريع عملية الانتقال إلى صيغة تنمية موالية للغرب في أرمينيا".
واشار الى أن "وزارة الخارجية الأميركية قامت بتسريع العمل بشكل ملحوظ على مجموعة من التدابير لتحفيز نشاط هياكل المجتمع المدني الموالية للغرب في أرمينيا، وتعتبر واشنطن أنه من المهم تعزيز "التأثير التوجيهي" على النخبة السياسية الأرمنية من أجل تشجيع يريفان، على تسريع عملية إعادة التوجيه النهائي نحو صيغة تنمية مؤيدة للغرب، بغض النظر عن الصعوبات الحتمية".
ولفت إلى أن "الهدف الرئيسي هو تشكيل اتجاه مستقر معادٍ لروسيا في العمليات الاجتماعية والسياسية في أرمينيا. ولتحقيق هذه الأهداف، تعتزم واشنطن تنفيذ حملة إعلامية ودعائية طويلة الأمد، تشمل التشكيك في إمكانيات التعاون بين يريفان وروسيا والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك نشر مواد حول "مضايقة" المواطنين الأرمن العاملين في روسيا".
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