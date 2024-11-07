خامنئي: الجهاد المستمر بقوة في لبنان وغزة سيؤدي لانتصار جبهة المقاومة وجبهة الحق وهذه النتيجة مؤكدة

اشار المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي، الى أن "الجهاد المستمر بقوة في لبنان وغزة سيؤدي لانتصار جبهة المقاومة وجبهة الحق وهذه النتيجة مؤكدة"، لافتا الى أن "الكيان الصهيوني لم ينجح في القضاء على حماس وقتل عددا كبيرا من الناس كاشفا وجهه القبيح للعالم".

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