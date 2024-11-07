الجديد: إمرأة كانت تقود السيارة المستهدفة بأكثر من صاروخ في منطقة الجمهور

اشارت قناة "الجديد" الى ان إمرأة كانت تقود السيارة المستهدفة بأكثر من صاروخ في منطقة الجمهور. ولفتت الى سقوط جريحين في المنطقة.
وكانت مسيّرة معادية، استهدفت سيّارة على طريق عاريا باتجاه الجمهور.
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