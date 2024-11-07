السعودية | مفتي عام المملكة يستقبل وكيلي الشؤون الدينية بالمسجد النبوي والمسجد الحرام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، في مكتبه، وكيل الرئيس العام للشؤون الدينية بالمسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، و وكيل الرئيس العام للشؤون الدينية بالمسجد الحرام بدر بن صالح آل الشيخ.

وأشاد سماحة المفتي، بجهود الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

بدوره استعرض الدكتور الخضيري على سماحته، ما تقوم به وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي من جهود لخدمة زوار المسجد النبوي وحرصها على المرتكزات الدينية الوسطية؛ بما يواكب الإستراتيجية المستقبلية لرئاسة الشؤون الدينية، وتعظيم رسالة المسجد النبوي عالميًّا.

فيما استعرض وكيل الرئيس العام للشؤون الدينية بالمسجد الحرام على سماحته، جهود الشؤون الدينية وما تقدمه للزوار وقاصدي المسجد الحرام بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة لخدمة رسالة المسجد الحرام الدينية الوسطية، وخدمة قاصديه، وإثراء تجربتهم.

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