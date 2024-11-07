الهيئة السعودية للمياه تشارك في ملتقى “بيبان 24” بإبراز جهودها في دعم وتمكين الابتكار والاستدامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك الهيئة السعودية للمياه في ملتقى بيبان 24، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر، في إطار جهودها لتعزيز ريادة الأعمال ودعم الاستدامة؛ بصفتها راعيًا داعمًا للملتقى.

وتتضمن مشاركة الهيئة مجموعةً من الأنشطة التفاعلية، وتشمل عروضًا توضيحية وورش عمل يقدمها خبراء القطاع؛ لإبراز جهودها في دعم وتمكين رواد الأعمال، وتشجيع ثقافة الابتكار، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الابتكار والاستدامة في إدارة الموارد المائية.

كما يستعرض جناح الهيئة مجموعةً من الحلول المبتكرة في إدارة المياه، مع التركيز على تقديم ورش عمل مخصصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ مما يتيح لهم الاستفادة من أحدث التقنيات التي تدعم استدامة الموارد المائية، وتعزز كفاءة استخدام المياه في مشاريعهم.

وتحرص الهيئة السعودية للمياه من خلال الملتقى، على توسيع شبكة العلاقات بين رواد الأعمال والجهات الداعمة، بما يسهم في بناء شراكات إستراتيجية وتبادل الخبرات؛ لدعم مسار ريادة الأعمال في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا لريادة الأعمال.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط