المحكمة تصدر حكمها بحق رضوى الشربيني

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت محكمة جنح المحلة في مصر حكم البراءة بحق الإعلامية المصرية رضوى الشربيني من اتهام كان قد وُجه لها سابقاً من قبل شخص وهو أنها وجهت عبارات سب وقذف له، وتغريم الزوجة مبلغ 5 آلاف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "زوج المحلة" وذلك بعد ظهورها في البرنامج الذي كانت تقدمه الشربيني وهو برنامج "هي وبس".
الزوج كان قد أكد في بلاغه أنه تعرضه لأضرار نفسية ومعنوية بسبب تصريحات الزوجة بأن الزوج ووالده ضرباها كما اعتبر أن الشربيني استغلت مهنتها ووجهت له كلامات مشينة.
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