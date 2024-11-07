مقتل 18 فلسطينيًا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على جباليا وشرق رفح وغرب مخيم النصيرات

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"استشهاد 5 مواطنين، جرّاء قصف مسيّرة إسرائيليّة لمجموعة من المواطنين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، و5 مواطنين آخرين إثر غارة للاحتلال على منزل في محيط مسجد العمري في جباليا البلد شمال قطاع غزة".
وأشارت مصادر طبيّة للوكالة، إلى "مقتل 3 فلسطينيّين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي لمنطقة النويري غرب مخيم النصيرات، بالإضافة إلى مقتل 5 فلسطينيّين في قصف طائرة مسيّرة إسرائيليّة لمنطقة تبة زارع شرق مدينة رفح".
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