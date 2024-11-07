إعادة فتح السير على الطريق الدولية محلة عاريا باتجاه الجمهور وحركة المرور كثيفة

أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بـ"إعادة فتح السّير على الطّريق الدّوليّة محلّة عاريا باتجاه الجمهور"، موضحةً أنّ "حركة المرور كثيفة، ودراجين من مفرزة سير بعبدا يعملون على المعالجة".

وكانت قد أشارت في وقت سابق اليوم، إلى "قطع السّير على الطّريق الدّوليّة محلّة عاريا باتجاه الجمهور، بسبب حادث أمني قاهر"، وذلك عقب استهداف مسيّرة إسرائيليّة لسيّارة.