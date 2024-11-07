أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بـ"إعادة فتح السّير على الطّريق الدّوليّة محلّة عاريا باتجاه الجمهور"، موضحةً أنّ "حركة المرور كثيفة، ودراجين من مفرزة سير بعبدا يعملون على المعالجة".
وكانت قد أشارت في وقت سابق اليوم، إلى "قطع السّير على الطّريق الدّوليّة محلّة عاريا باتجاه الجمهور، بسبب حادث أمني قاهر"، وذلك عقب استهداف مسيّرة إسرائيليّة لسيّارة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح السير على الطريق الدولية محلة عاريا باتجاه الجمهور وحركة المرور كثيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.