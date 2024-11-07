الصادق: حملات التخوين ستشتد على من يطالب بدولة وجيش لحماية لبنان ويتم التحضير لحملة على الجيش

لفت النّائب ​وضاح الصادق​، إلى أنّ "حملات التّخوين ستشتدّ على كلّ من يُطالب بدولة وجيش لحماية لبنان وشعبه، ومن يقول الحقيقة الّتي تعبّر عن رأي معظم اللّبنانيّين".

وأشار في تصريح، إلى أنّه "يتمّ أيضًا التّحضير لحملة قويّة على الجيش اللبناني وقائده لأهداف معروفة، وعلى رئيس الحكومة لاحتكار قرار توزيع المساعدات ووضع اليد على الحساب 36، الّذي وُضعت فيه كامل مداخيل الدّولة"، مشدّدًا على أنّه "بينما نحن نطالب بالوحدة الوطنيّة لبناء الدّولة معًا، يستمرّون بالنّهج السّابق نفسه الّذي يَعتمد على الاستعلاء وتهميش باقي اللّبنانيّين والغياب عن الواقع، وهم مَن أوصلوا البلاد إلى انهيار كامل".