قوى الامن عممت صورة مفقودة غادرت منزلها في بلدة بياقوت- حي العقبة

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان، بانها تُعمّم بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: فريال جمعة الجابري (مواليد عام 1999، سوريّة) والتي غادرت بتاريخ 02/11/2024 منزلها الكائن في بلدة بياقوت- حي العقبة إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
واردف البيان "يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة انطلياس في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 713518-04، للإدلاء بِما لديهم من معلومات".
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