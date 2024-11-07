شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين لنظام الصيد البحري ومصادرة 100 كلجم من الأسماك بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بمكتب الوزارة في الليث، بالتعاون مع حرس الحدود، عددًا من المخالفين لنظام الصيد البحري.

وعُثر على بنادق صيد بحري بحوزة مجموعة من المتنزهين الذين كانوا يمارسون الصيد دون تصاريح نظامية.

نظام الصيد البحري في السعودية

وصادرت الفرق المختصة ببيئة الليث البنادق المستخدمة بالإضافة إلى أكثر من 100 كيلو من الأسماك التي صيدت.



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وأوضح المهندس ماجد الخليف، مدير عام فرع وزارة البيئة بمكة، أن الفرق التفتيشية مستمرة بجولاتها الرقابية، في المحافظات الساحلية لضبط المخالفات.

وأكد أن حظر أساليب الصيد العشوائية والمخالفة يهدف إلى حماية الثروة السمكية في المياه الإقليمية، والحفاظ على البيئة البحرية.