هل تأثم المحجبة إذا أظهرت جزءًا من شعرها في حفل زفافها؟.. سعاد صالح تُجيب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على خطورة بعض الممارسات التي يتبناها الشباب والفتيات خلال فترة الخطوبة، مثل العناق والقبل، وطالبت بمراجعة النفس والتوبة والاستغفار من أي فعل يخالف الأخلاق والقيم الدينية.

كما شددت على ضرورة تواجد أحد أفراد العائلة مع الفتاة عند خروجها مع خطيبها، للحفاظ على الأمان والثقة المتبادلة.

وفي سياق متصل، نفت صالح ما يطلق عليه البعض "زواج التجربة"، ووصفته بأنه شبيه بالزواج العرفي أو المساكنة، ويعد من أبواب الزنا، ولا يجوز شرعاً، وأكدت أن الأصل في الزواج هو الرضا والقبول بين الطرفين.

وعلقت سعاد صالح على حفل زفاف نجلة الداعية الإسلامي رمضان عبد الرازق، وذلك بسبب ظهورها بدون حجاب، قائلة: "إذا كانت العروسة تجاوزت بعض الشيء في إظهار جزء من شعرها، فهذا من باب الفرحة فليس عليه إثم، مش عاوزين نكون متربصين بالناس ونطفشهم من الدين، كما أنها لا تمانع أن تظهر الفتاة شعرها في حفل زفافها، وبعد ذلك تستغفر الله".

وفيما يتعلق بارتداء البنطال الممزق أو المقطع في الأماكن العامة، حثت صالح على اختيار ملابس محتشمة تليق بالأماكن التعليمية وتربوية، بعيداً عن البناطيل الضيقة أو القصيرة أو الممزقة.

واختتمت بالقول أن التربية الصالحة والاحتشام في القول والفعل والملبس هم أساس الحياة الاجتماعية السليمة.