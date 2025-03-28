تقرير: 20% من مسؤولي كوريا الجنوبية يمتلكون عملات رقمية

كشف تقرير حديث صادر عن قائمة تصنيف الأصول الافتراضية للمسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية أن 20.1% من كبار المسؤولين في حكومة كوريا الجنوبية يمتلكون عملات رقمية، بإجمالي ممتلكات مُبلغ عنها تقدر بـ 9.83 مليون دولار.

تصدرت “كيم هاي يونغ”، عضوة مجلس مدينة “سيول”، القائمة حيث كانت صاحبة أكبر محفظة عملات رقمية، إذ أفصحت عن امتلاكها أصول رقمية بقيمة 1.16 مليون دولار.

تم الكشف عن هذا التقرير كنتيجة لإلزام المسؤولين في الحكومة بالكشف عما يمتلكونه من أملاك مختلفة، حيث تم إلزام 2047 مسؤول حكومي بالكشف عما يمتلكه.

أفاد 411 من هؤلاء بامتلاكهم أصول رقمية، بمتوسط ​​يقدر بـ 23 ألف دولار للشخص الواحد.

تصدّرت “كيم هاي يونغ” القائمة، بامتلاكها 16 عملة رقمية مختلفة، بما في ذلك 0.00144591 بيتكوين.

جدير بالذكر أن الأصول الرقمية أضحت بندا إلزامي في إفصاح الموظفين الحكوميين عن أصولهم وذلك ابتداء من العام الماضي، وهذه هي السنة الثانية التي تُنشر فيها مثل هذه البيانات.

يظهر التقرير تنوع في محافظ هؤلاء المسؤولين مع حضور العملات الرقمية ضمن هذه المحافظ ما يبين الدور الذي تلعبه هذه الأصول الرقمية ومدى توسعها وتبنيها بين المسؤولين وأصحاب القرار في الحكومة.

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