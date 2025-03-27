الشركة الأم لبورصة نيويورك تستكشف منتجات جديدة مرتبطة بالعملة الرقمية المستقرة USDC

تخطط شركة “Intercontinental Exchange” والتي يرمز لها بالرمز (ICE)، وهي الشركة الأم لبورصة نيويورك، لاستكشاف استخدام عملات USDC المستقرة في منتجات جديدة، في إطار توسع الشركات المالية الأمريكية تجاه العملات الرقمية.

وفقا لاتفاقية أُعلنت اليوم الخميس، ستبحث ICE كيفية دمج عملة USDC وصندوق USYC في منصاتها للمشتقات والمقاصة.

صرّحت “لين مارتن”، رئيسة بورصة نيويورك، بأن العملات الرقمية المستقرة الخاضعة للتنظيم يمكن أن تلعب دور أكبر في أسواق رأس المال مع تزايد ثقة السوق بها.

تبلغ القيمة السوقية لـ USDC نحو 60 مليار دولار، وهي مدعومة بالكامل بأصول نقدية أمريكية، بينما USYC هو رمز لصندوق سوق نقدي تديره “Hashnote”، التي استحوذت عليها شركة “Circle” مؤخرا.

تأتي هذه الخطوة مع انحسار التحديات التنظيمية في ظل إدارة “ترامب”، حيث تقدمت “Fidelity Investments” بطلب لإطلاق صندوق نقدي مُرمز، وتعمل CME على اختبار الترميز عبر سجل قوقل كلاود الموزع.

سبق أن ألمحت “مارتن” في مايو 2024 إلى إمكانية تقديم ICE لتداول العملات المشفرة إذا أصبحت اللوائح الأمريكية أكثر وضوحا.

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