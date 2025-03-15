تعافي البيتكوين وعجزه عن اختراق مستوى 85 ألف دولار وعملة RED تخطف الأضواء!

ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 3000 دولار يوم الجمعة، لكنه لم يتمكن من تجاوز مستوى المقاومة القائمة عند 85,000 دولار، لينخفض بنحو ألف دولار ويتداول عند مستوى 84 ألف دولار لغاية اللحظة.

شهدت العملات الرقمية البديلة مكاسب ملحوظة خلال اليوم الماضي، وكانت “ATOM” من العملات الرقمية المتميزة حيث ارتفعت بنسبة تجاوزت 10% بينما خطفت العملة الرقمية “RED” والمدرجة حديثا على بينانس الأضواء بارتفاعها بنسبة فاقت 40% في 24 ساعة الأخيرة.

بدأت عملة البيتكوين الأسبوع بتراجع واضح بعد فقدانها مستوى 86,000 دولار، وانخفضت إلى 80,000 دولار يوم الاثنين.

رغم التعافي المؤقت إلى 84,000 دولار، ضغط السوق الهبوطي على السعر ليصل إلى أقل من 77,000 دولار لأول مرة منذ أربعة أشهر.

بعدها استعادت البيتكوين زخمها وقفزت فوق 80,000 دولار، مستفيدة من بيانات اقتصادية إيجابية، لكنها واجهت مقاومة عند 84,000 دولار، قبل أن تتراجع مجددا إلى 80,000 دولار.

شهد يوم أمس الجمعة تقلبات حادة، إذ ارتفع سعر البيتكوين من 82,000 إلى أكثر من 85,000 دولار خلال ساعات، لكنه فشل في الحفاظ على هذا المستوى.

يتداول البيتكوين حاليا حول 84,000 دولار، فيما يرى بعض المحللين أن هذه المنطقة تشكل دعم حاسم قد يحدد قدرته على اختبار مستوى 90,000 دولار قريبا.

لا تزال القيمة السوقية للبيتكوين أقل من 1.670 تريليون دولار، مع هيمنة تقترب من 59% على العملات الرقمية البديلة.

أما العملات البديلة، فقد سجلت SOL وSUI أكبر المكاسب بين العملات الرقمية الكبرى، بارتفاع تجاوز 5%، حيث يتم تداول SOL فوق 130 دولار وSUI عند 2.35 دولار.

بينما تألقت وبشكل واضح العملة الرقمية RED والمدرجة حديثا على منصة بينانس حيث سجلت ارتفاع بنسبة 40% في آخر 24 ساعة الأخيرة.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 60 مليار دولار منذ أدنى مستوى لها أمس، لتصل إلى 2.846 تريليون دولار وفقا لمنصة “coingecko”.

اقرأ أيضا:

عملة “ميم” ترتفع بنسبة 162% بعد إضافتها إلى خارطة طريق “كوين بيس”

شركة 3AC تحصل على موافقة المحكمة لزيادة قيمة المبلغ المطالبة به لإفلاسها: التفاصيل

