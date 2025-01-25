هل انتهى موسم العملات الرقمية البديلة؟

في ظل وصول عملة البيتكوين إلى مستويات غير مسبوقة بتجاوز مستوى 100,000 دولار، يتساءل محللون عما إذا كان موسم العملات البديلة سيحدث في هذه الدورة.

أشار “علي” والذي يعد أحد المحللين البارزين على منصة X، الذي لديه نحو 120,000 متابع، إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد العملات البديلة قد تجعل موسم العملات الرقمية البديلة أقل احتمالا.

مع سهولة إنشاء العملات البديلة، لا سيما على منصات منخفضة التكلفة مثل سولانا، أصبح السوق مليئ بمشاريع عديمة الجدوى، كثير منها يهدف فقط إلى الاحتيال.

ويثير هذا التساؤل حول جدوى وجود ملايين العملات الرقمية البديلة.

على الجانب الآخر، يرى الرئيس التنفيذي لشركة “CryptoQuant” أن الموسم القادم سيكون مختلف تمام.

بدلا من ارتفاع شامل للعملات البديلة، ستكون المكاسب محصورة في عدد محدود من العملات الرقمية مثل:

XRP و XLM و HBAR و SOL و ADA و DOGE.

حققت بعض من هذه العملات الرقمية البديلة بالفعل زيادات بنسبة مكونة من ثلاث أرقام مؤخرا، مع كسر بعضها أعلى مستوياتها التاريخية.

التغييرات التنظيمية الإيجابية في الولايات المتحدة بعد فوز “دونالد ترامب” بالرئاسة ربما لعبت دورا في دعم هذه المشاريع، مما يشير إلى أن المستقبل قد يشهد موسم انتقائي للعملات الرقمية البديلة بدلا من موجة شاملة.

اقرأ أيضا:

مؤسس بينانس مصرحا: الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة لهم مستقبل مترابط

شركة “MicroStrategy” تواجه تداعيات ضريبية وتسعى لاسترداد 1.05 مليار دولار من السندات

