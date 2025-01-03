صندوق ETF البيتكوين شركة “بلاك روك” يعاني من تدفقات خارجية قياسية: التفاصيل

أصبح سوق الكريبتو حساس بشكل كبير لأداء صناديق ETF البيتكوين المدرجة في البورصات الأمريكية وأي تراجع في الاستثمارات أو زيادة في التدفقات الخارجية من هذه الصناديق يتأثر سعر البيتكوين سلبا.

مؤخرا، سجل صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة “بلاك روك” تدفقات خارجة قياسية بلغت 332 مليون دولار في 1 يناير، متجاوزا الرقم السابق البالغ 188 مليون دولار في 24 ديسمبر، وفقا لتقرير “Farside Investors”.

أدى ذلك إلى تراجع التدفقات الإجمالية لصناديق البيتكوين الأمريكية إلى المنطقة السلبية يوم الخميس، رغم تحقيق صناديق منافسة، أبرزها Bitwise Bitcoin ETF (BITB)، تدفقات داخلة بلغت 48 مليون دولار.

بلغت التدفقات الخارجية الصافية لصندوق IBIT منذ 3 ديسمبر 392 مليون دولار، مع تسجيل ثلاثة أيام تداول متتالية من الخسائر.

ورغم ذلك، يظل الصندوق الأكبر في السوق، محتفظا بـ552,000 بيتكوين بقيمة 51 مليار دولار.

منذ إطلاقه في 2024، تفوق الصندوق على معظم نظائره، محققا تدفقات إجمالية بلغت 37 مليار دولار، ليحتل المركز الثالث بين أفضل الصناديق أداء لعام 2024.

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