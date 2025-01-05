هدوء سوق الكريبتو مع استقرار سعر البيتكوين فوق مستوى 97 ألف دولار

هدأت التقلبات الأخيرة المسجلة في سعر البيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليستقر سعر العملة فوق 97,000 دولار.

بالتزامن مع ذلك، أظهرت العملات الرقمية البديلة أداء مميز على مدار الأسبوع، مع تسجيل بعض العملات الرقمية انتعاشات ملحوظة.

سعر البيتكوين يستقر عند 97 ألف دولار:

بدأ سعر البيتكوين الأسبوع بشكل صعب، حيث تراجع سعر العملة إلى أدنى مستوياته الشهرية عند 91,300 دولار يوم الاثنين بعد فقدان مستوى الدعم عند 94,000 دولار.

ومع ذلك، تدخلت قوى الشراء (الثيران) للحفاظ على السعر فوق 90,000 دولار، لتشهد العملة بعدها تعافي ملحوظ منذ ذلك الحين.

شهدت نهاية الأسبوع تقلبات محدودة، حيث وصلت العملة إلى 99,000 دولار قبل أن تستقر عند 97 ألف دولار، محققة مكاسب أسبوعية بنسبة 3.3٪.

بلغت القيمة السوقية للبيتكوين نحو 1.93 تريليون دولار، مع تراجع هيمنتها على السوق إلى 53.1٪.

على الرغم من تباطؤ معظم العملات الرقمية البديلة اليوم، إلا أن الأداء الأسبوعي يظهر مكاسب كبيرة لعدة عملات أبرزها:

الإيثريوم (ETH): ارتفع السعر بنسبة 6٪ ليصل إلى 3,600 دولار.

ارتفع السعر بنسبة 6٪ ليصل إلى 3,600 دولار. الريبل (XRP): سجلت مكاسب بنسبة 9٪ لتستقر عند 2.4 دولار.

سجلت مكاسب بنسبة 9٪ لتستقر عند 2.4 دولار. كاردانو (ADA) ودوجكوين (DOGE): تصدرتا المشهد، حيث ارتفعت ADA بنسبة 22٪ ودوجكوين بنسبة مكونة من رقمين.

تصدرتا المشهد، حيث ارتفعت ADA بنسبة 22٪ ودوجكوين بنسبة مكونة من رقمين. SUI: سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق.

سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق. AVAX وXLM: أظهرتا أداء إيجابي ملحوظ.

في المقابل، عانت بعض العملات مثل TON وBNB من خسائر طفيفة على نطاق أسبوعي.

بشكل عام قفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة إلى 3.63 تريليون دولار بعد أن كانت أقل من 3.4 تريليون دولار في بداية الأسبوع، مما يعكس انتعاش عام في السوق.

مع استمرار استقرار البيتكوين وتسجيل العملات الرقمية البديلة لمكاسب ملحوظة، يبدو أن السوق يتجه نحو مزيد من الزخم الإيجابي في الفترة المقبلة.

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