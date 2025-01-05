البيتكوين تحت 100 ألف دولار: مالحركة التالية؟

رغم تعافي البيتكوين من أدنى مستوياته عند 91,300 دولار، إلا أنه لا يزال يكافح لاستعادة 100 ألف دولار.

يعزى ذلك إلى “جدار العرض الجامد” بين 98 ألف و100 ألف دولار، حيث تتركز حيازات المستثمرين، مما يشكل مقاومة قوية وفقا للمحلل “علي مارتينيز”.

من ناحية أخرى، فإن سحب 48 ألف بيتكوين من منصات (بقيمة 4.7 مليار دولار) في نهاية 2024 قلل من ضغوط البيع الفورية، مما يُعد تطور إيجابي.

ومع ذلك، قد يشهد السعر إعادة اختبار المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم عند 97 ألف دولار.

يحذر المحلل “مارتينيز” من احتمالية تكوين نمط رأس وكتفين قد يؤدي إلى هبوط إلى 78 ألف دولار إذا لم تغلق البيتكوين فوق 100 ألف دولار قريبا، وهو ما يُعد ضروريا لإبطال هذا السيناريو الهبوطي.

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