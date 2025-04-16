شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين فهد الشايع رئيسا لمجلس إدارة «كيمانول».. وعبدالله السياري نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) استقالة م. فارس الراجحي، من منصبه كرئيس وعضو بمجلس الإدارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن استقالة فارس الراجحي جاءت نظرا لظروف مهنية تستدعي منه التفرغ وإعادة ترتيب الأولوليات خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن الاستقالة بتاريخ أمس الثلاثاء 15 أبريل 2025، وتسري من تاريخ تقديم الاستقالة.
وقرر المجلس، أمس، تعيين عبدالله السياري، عضواً بمجلس الادارة لاستكمال مدة سلفه حتى نهاية دورة المجلس في 11/11/2028م.
وأفادت بأن السياري حاصل على بكالوريوس إدارة الاعمال من جامعة تامبا بالولايات المتحدة الامريكية، وقد تقلد عدة مناصب قيادية في شركتي معادن وسابك، والهيئة العامة للموانيء، إضافة إلى أنه شريك مؤسس في شركة نماء للتقنية المالية.
وقرر المجلس، أمس، تعيين فهد الشايع رئيساً لمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) بدلاً من م. فارس بن منصور الراجحي (عضو مستقل) الذي تقدم باستقالته بتاريخ 15/04/2025م.
ووافق المجلس على تعيين عبدالله بن سليمان السياري (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن استقالة فارس الراجحي جاءت نظرا لظروف مهنية تستدعي منه التفرغ وإعادة ترتيب الأولوليات خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن الاستقالة بتاريخ أمس الثلاثاء 15 أبريل 2025، وتسري من تاريخ تقديم الاستقالة.
وقرر المجلس، أمس، تعيين عبدالله السياري، عضواً بمجلس الادارة لاستكمال مدة سلفه حتى نهاية دورة المجلس في 11/11/2028م.
وأفادت بأن السياري حاصل على بكالوريوس إدارة الاعمال من جامعة تامبا بالولايات المتحدة الامريكية، وقد تقلد عدة مناصب قيادية في شركتي معادن وسابك، والهيئة العامة للموانيء، إضافة إلى أنه شريك مؤسس في شركة نماء للتقنية المالية.
وقرر المجلس، أمس، تعيين فهد الشايع رئيساً لمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) بدلاً من م. فارس بن منصور الراجحي (عضو مستقل) الذي تقدم باستقالته بتاريخ 15/04/2025م.
ووافق المجلس على تعيين عبدالله بن سليمان السياري (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.