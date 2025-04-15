شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة سجل أعلى مستوياته.. الائتمان المصرفي السعودي ينمو 394 مليار ريال الهدنة الجمركية تنقذ «آبل» مؤقتًا من أزمة ارتفاع تكاليف «آيفون»

البورصة البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وجرى تداول الجنيه الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3226 دولار أمريكي، بارتفاع 0.33 في المئة، فيما زاد مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1710 يورو بنسبة 0.85 في المئة.إلى ذلك، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 1.44 في المئة.وحقق المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 117.14 نقطة، ليصل عند مستوى 8251.48 نقطة.