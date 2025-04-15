الاقتصاد

أسعار العملات.. الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وجرى تداول الجنيه الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3226 دولار أمريكي، بارتفاع 0.33 في المئة، فيما زاد مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1710 يورو بنسبة 0.85 في المئة.

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الجنيه الإسترليني - forbes

البورصة البريطانية

إلى ذلك، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 1.44 في المئة.
وحقق المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 117.14 نقطة، ليصل عند مستوى 8251.48 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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