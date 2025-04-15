شكرا لقرائتكم خبر عن بداية هادئة للتعاملات.. صعود الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأمريكية في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، في ظل حالة هدوء نادرة للأسواق المالية ، على الأقل حتى الآن.وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 5ر0%، على الرغم من أنه كان عرضة لتقلبات حادة، ليس فقط من يوم لآخر، بل من ساعة لأخرى.وفي تعاملات أمس تحول المؤشر من ارتفاع بنسبة 8ر1% إلى خسارة طفيفة، ثم عاد إلى الارتفاع في ختام التعاملات، في محاولة لمواكبة التغيرات في حرب الرئيس دونالد ترامب التجارية، والتي يحذر الاقتصاديون من أنها قد تتسبب في ركود عالمي ما لم يتم تقليصها.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 149 نقطة أي بنسبة 4ر0% بحلول الساعة العاشرة و45 دقيقة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5ر0%.وفي بورصة وول ستريت، ارتفع سهم بنك أوف أمريكا بنسبة 5ر3% بعد إعلانه تحقيق أرباح ربع سنوية تفوق التوقعات.وحققت أغلب البنوك الأمريكية نتائج قوية في بداية العام الحالي مستفيدة من ازدهار نشاط تداول الأسهم. وارتفع سهم سيتي جروب بنسبة 3ر2% بعد تحقيق نتائج تفوق التوقعات أيضا.وارتفع سهم شركة الرقائق الإلكترونية بالانتير تكنولوجيز بنسبة 7ر3% ليواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، بعد إعلان حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة في عمليات قيادة الحلف.على الجانب الآخر تراجع سهم بوينج لصناعة الطائرات بعد أن أصدرت حكومة بكين تعليمات لشركات الطيران الصينية بعدم تسلم المزيد من الطائرات من الشركة الأمريكية والتوقف عن شراء قطع غيار ومكونات الطائرات من الشركات الأمريكية بحسب تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء.