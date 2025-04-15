شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تغير سعر الذهب اليوم.. بكم الجنيه الذهب بدون مصنعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم مع ارتفاع فوق مستوي 37 ألف جنيه بعد إضافة المصنعية والضريبة والدمغة، ليعد الجنيه الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار خلال المرحلة الحالية.

وشهد سعر الذهب، عيار 21، ارتفاعا ملحوظًا الآن بحوالي 10 جنيهات مما ساهم في صعود سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم في ظل تغيرات الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5280 جنيها

عيار 21: 4620 جنيهاً

عيار 18: 3960 جنيها

عيار 14: 3080 جنيها

سعر شراء الجنيه الذهب: 36960 جنيهًا بدون مصنعية

توقعات سعر الذهب

رفعت مؤسسة "جولدمان ساكس" توقعاتها لسعر الذهب بنهاية عام 2025، من 3300 دولار إلى 3700 دولار للأونصة، مشيرة إلى نطاق تداول محتمل بين 3650 و3950 دولار.

وجاءت هذه التوقعات في ظل طلب قوي من البنوك المركزية، وارتفاع ملحوظ في استثمارات صناديق الذهب المتداولة، مدفوعة بمخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.

وأوضحت المؤسسة أنه في حال تحقق سيناريو الركود، فإن تدفقات الاستثمار نحو الذهب قد تتسارع، ما قد يدفع الأسعار إلى مستوى 3880 دولارًا للأونصة بنهاية العام.