شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية بنك البلاد توافق على زيادة رأس المال وانتخاب 11 عضوا لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة بنك البلاد نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال الخامسة عشر (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الإثنين.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.
2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.
3) الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
4) الموافقة على إعادة تعيين شركة إرنست ويونغ وشركاهم (EY) بمبلغ 2,500,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وشركة برايس واتر هاوس كوبرز (PwC) بمبلغ 2,500,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ) كمراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، والموافقة على أتعابهم.
5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفق لما يلي:
أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 2,500 مليون ريال.
ب) رأس المال قبل الزيادة 12,500 مليون ريال، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 15,000 مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها 20. %
ت) عدد الأسهم قبل الزيادة 1,250 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 1,500 مليون سهم.
ث) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.
ج) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (1,500) مليون ريال من بند الأرباح المبقاة ورسملة (1,000) مليون ريال من بند الاحتياطي النظامي، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم.
ح) في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
خ) في حال وافق مساهمو البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
د) الموافقة على تعديل المـادة رقم 7 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال.
7) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ 2025/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2028/4/16م، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:
1) ناصر بن محمد بن إبراهيم السبيعي –غير تنفيذي
2) أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي –مستقل
3) عبدالعزيز بن محمد بن علي العنيزان –تنفيذي
4) خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي –غير تنفيذي
5) ناصر بن سليمان بن عبدالله الناصر –مستقل
6) محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراجحي –غير تنفيذي
7) هيثم بن محمد بن عبدالرحمن الفايز –مستقل
8) معاذ بن عبدالرحمن بن حسن الحسيني - مستقل
9) هيثم بن سليمان بن عبدالعزيز السحيمي –غير تنفيذي
10) زيد بن عبدالرحمن بن عبدالله القويز –غير تنفيذي
11) عبدالعزيز بن عبدالحميد بن عبدالرحمن البسام –غير تنفيذي
8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
9) الموافقة على صرف مبلغ (3,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بالأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بممارسة الأعمال المنافسة.
12) الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بلجان المجلس.
13) الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
14) الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية المجتمعية.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.
2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.
3) الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
4) الموافقة على إعادة تعيين شركة إرنست ويونغ وشركاهم (EY) بمبلغ 2,500,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وشركة برايس واتر هاوس كوبرز (PwC) بمبلغ 2,500,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ) كمراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، والموافقة على أتعابهم.
5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفق لما يلي:
أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 2,500 مليون ريال.
ب) رأس المال قبل الزيادة 12,500 مليون ريال، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 15,000 مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها 20. %
ت) عدد الأسهم قبل الزيادة 1,250 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 1,500 مليون سهم.
ث) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.
ج) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (1,500) مليون ريال من بند الأرباح المبقاة ورسملة (1,000) مليون ريال من بند الاحتياطي النظامي، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم.
ح) في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
خ) في حال وافق مساهمو البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
د) الموافقة على تعديل المـادة رقم 7 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال.
7) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ 2025/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2028/4/16م، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:
1) ناصر بن محمد بن إبراهيم السبيعي –غير تنفيذي
2) أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي –مستقل
3) عبدالعزيز بن محمد بن علي العنيزان –تنفيذي
4) خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي –غير تنفيذي
5) ناصر بن سليمان بن عبدالله الناصر –مستقل
6) محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراجحي –غير تنفيذي
7) هيثم بن محمد بن عبدالرحمن الفايز –مستقل
8) معاذ بن عبدالرحمن بن حسن الحسيني - مستقل
9) هيثم بن سليمان بن عبدالعزيز السحيمي –غير تنفيذي
10) زيد بن عبدالرحمن بن عبدالله القويز –غير تنفيذي
11) عبدالعزيز بن عبدالحميد بن عبدالرحمن البسام –غير تنفيذي
8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
9) الموافقة على صرف مبلغ (3,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بالأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بممارسة الأعمال المنافسة.
12) الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بلجان المجلس.
13) الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
14) الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية المجتمعية.