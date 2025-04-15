شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية بنك البلاد توافق على زيادة رأس المال وانتخاب 11 عضوا لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية