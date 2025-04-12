شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. البورصة المصرية تخسر 64 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خسرت البورصة المصرية نحو 64 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى 2.176 تريليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 2.9%.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 2.8% مسجلًا 30810.70 نقاط، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 3.42% ليصل إلى 8777.71 نقطة. إيجي إكس 100 وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا تراجعًا بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 12091.36 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 526 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 8.227 مليار ورقة مُنَفّذَة على 591 ألف عملية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.