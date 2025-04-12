شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم السبت 12 أبريل 2025 فى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولاراليوم السبت 12 أبريل 2025 فى البنك الأهلى المصرى 51.28 جنيه للشراء 51.38 البيع، وذلك فى آخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك . وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 51.61 جنيه للشراء و51.75 البيع، وفى البنك الأهلى المصرى 51.28 جنيه للشراء 51.38 البيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

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