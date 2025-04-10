شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 10 - 4- 2025 أمام الجنيه فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبدالحليم سالمالخميس، 10 أبريل 2025 10:09 ص
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 10 -4-2025، بالبنوك المصرية، فى بداية التعاملات حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 167.001 جنيه للشراء و168.2 جنيه للبيع في منتصف التعاملات.
يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 10 -4-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
167.001 جنيه للشراء.
168.1 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
167.1 جنيه للشراء.
168.1 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
160.5 جنيه للشراء.
167.5 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى
165.1 جنيه للشراء.
168.1 جنيه للبيع .
سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
163.07 للشراء.
168.1 جنيه للبيع.
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