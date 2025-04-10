شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 10 - 4- 2025 أمام الجنيه فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 10 -4-2025، بالبنوك المصرية، فى بداية التعاملات حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 167.001 جنيه للشراء و168.2 جنيه للبيع في منتصف التعاملات.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 10 -4-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

167.001 جنيه للشراء.

168.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

167.1 جنيه للشراء.

168.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.5 جنيه للشراء.

167.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

165.1 جنيه للشراء.

168.1 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

163.07 للشراء.

168.1 جنيه للبيع.